„Ich zeige nur ein Puzzleteil des Konflikts“

Hast du ein Beispiel?

Die israelische Armee hat am Samstag ein Hochhaus in Gaza bombardiert, in dem unter anderem die Büros der Medienorganisationen AP und Al-Jazeera untergebracht waren. Es wurde live gefilmt, wie der Besitzer des Gebäudes am Telefon die israelische Armee anfleht, den Journalisten zehn Minuten mehr zu geben, damit sie ihr Equipment retten können (das Bombardement wurde angekündigt, darum war das Gebäude zu diesem Zeitpunkt schon evakuiert; Anm. d. Red.). Aber darauf sind sind die Israelis nicht eingegangen. Medien anzugreifen ist laut internationalem Recht ein Kriegsverbrechen (u.a. die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ und die UN haben den Angriff mittlerweile verurteilt, Anm. d. Red.). Im Bericht von Spiegel Online wurde die israelische Armee zitiert, die den Angriff damit begründet hat, dass Hamas angeblich Büros in diesem Gebäude hatte. Aber die Gegenseite wurde nicht erwähnt, also etwa das Statement von AP, in dem die israelische Armee dazu aufgefordert wurde, für diese Behauptung Beweise zu liefern, die es bisher nicht gibt.