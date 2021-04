Schönheitsideale stressen auch diejenigen, die sie setzen

Als ich 2015 das letzte Mal in Vietnam war, machten meine Großeltern unzählige Aufnahmen von mir und luden sie auf Facebook hoch. Es waren Bilder von mir in allen möglichen Situationen: beim Sightseeing, beim Essen, beim Rumsitzen. Ich fand keines der Bilder wirklich schön – auch wenn meine Großeltern beteuerten, dass das alles klasse Fotos seien. Ich hätte sie am liebsten alle gelöscht. Im Grunde kann ich also zumindest erahnen, was in Khloé Kardashian vor etwa zwei Wochen vorging, als ihre Oma ein Foto von ihr machte – und sich das wohl durch ein Versehen im Netz verbreitete.