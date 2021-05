„Noch nie war ein solches Engagement so nötig wie jetzt“

Die Rom*nja als verhasste Minderheit, so ist die Situation nicht nur in Albanien. Zwölf Millionen Rom*nja gibt es in Europa, sie leben seit mehreren hundert Jahren auf dem Kontinent und werden doch von vielen verachtet, verabscheut und gehasst. Trotz zahlreicher Anti-Diskriminierungsgesetze werden die Rom*nja in Europa fast überall wie Menschen zweiter Klasse behandelt. So kritisiert Amnesty International, dass Rom*nja in vielen Ländern Europas nicht in Schulklassen mit anderen Kindern unterrichtet, aus ihren Häusern vertrieben und immer wieder Ziel von gewaltsamen Angriffen werden.