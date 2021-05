Frauen, dürfen Schwule feministische Kultur kapern?

Also, ich meine jetzt nicht meine gesangliche Hochleistung. Was mich wirklich beschäftigt: Die Lieder, zu denen ich gröle, stehen eigentlich für Female Empowerment. Für die Stärke einer Gruppe, die sich gegen eine Welt auflehnt, die immer noch von weißen Männern dominiert wird. Und ich liege hier als Mann und höre die Musik, um meinen Sport aufzupeppen. Und damit fängt es erst an. In Szene-Clubs singen dutzende schwule Männer wie ich „Girls Just Want to Have Fun“. Und in Serien wie Prince Charming, die schwule Version des Bachelors, rufen sich die Männer gegenseitig kichernd „Gurl“, „Schwester“ oder auch „Bitch“ zu.