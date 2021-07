Was ich aus „The Female Gaze“ gelernt habe

Vor allem im deutschsprachigen Raum kann ich bisher mit den wenigsten popkulturellen Betrachtungen etwas anfangen. Medienkultur wird meistens nach den immer selben Aspekten und Maßstäben bewertet. Und die haben einmal Menschen etabliert, die älter sind als ich, meist männlich und weiß. Kritiker*innen of Color sind in der absoluten Minderheit. Natürlich sollte es auch weiterhin Platz für die etablierten Medienkritiker geben, aber es braucht auch Platz für andere Perspektiven: junge, weibliche, feministische und rassismuskritische zum Beispiel. Denn was gut, was schlecht, was wertvoll, was Kunst ist, das geben sonst immer die gleichen vor. Diese Kolumne schrieb ich für mich und Menschen wie mich. Ich wusste, dass ich nicht die einzige mit diesem Blick, diesem „Gaze“, sein kann. Und tatsächlich schreiben mir Leser*innen, dass sie sich in meinen Worten und Analysen wiederfinden, sich davon bestärkt oder endlich gesehen fühlen. Die meisten Reaktionen gab es wahrscheinlich auf meinen Text zu sexistischem Rassismus gegen ost-und südostasiatische Frauen. Eine Betroffene schrieb mir, dass sie der Text ermutigte, sie selbst zu sein. Viele Zuschriften gab es auch nach meinen Kolumnen zu Romantisierung von Stalking und Verharmlosung von Vergewaltigungen. „Du sprichst mir als Opfer aus der Seele“, schrieb mir jemand. Für eure Offenheit bin ich euch sehr dankbar.

2. Man lernt auch während des Schreibens noch dazu