Was ihr aus 2020 mit ins neue Jahr nehmen wollt

Soziales Leben

In den vergangenen Monaten hat vermutlich jede und jeder Kontakt zu Personen verloren, da man sich etwa nicht wie gewohnt treffen konnte, oder zum Teil sogar, weil man so unterschiedliche Ansichten zum Thema Corona hat. Viele Menschen klagten und klagen im Teil-Lockdown über Einsamkeit. Manche hatten aber durch die Begrenzungen an Kontaktpersonen offenbar auch die Möglichkeit, bestehende Beziehungen zu vertiefen. In das nächste Jahr wollen viele also zum Beispiel mitnehmen: „Das Familiengefühl in meiner WG <3“, den „Partner“ oder den „Zusammenhalt meiner Familie in diesen schweren Zeiten“. Auch beschreibt ein*e User*in, dass man wegen der Pandemie sogar mehr Kontakt zu Freund*innen aus anderen Städten haben könne, „da Onlinetreffen normal sind“.