Wie die Pandemie junge Menschen aufs Land zieht

Das Portal Immoscout24 hat im Juni festgestellt, dass die Nachfrage nach Häusern auf dem Land stark gestiegen ist. Doch das Interesse an Wohnraum in der Stadt ist laut der Plattform ungebrochen. Ein wirklicher Run aufs Land ist nicht auszumachen. Zwar hat die Corona-Pandemie den Trend verstärkt, dass mehr Menschen aus der Stadt ins Umland ziehen als andersrum, aber gerade junge Menschen zieht es nach wie vor eher in die Stadt. Und meistens fährt der Umzugswagen aus der Stadt nur in einen Vorort, nicht in die tiefste Provinz. Auch Saskia, Andrej und Vivi stehen in ihrem Bekanntenkreis alleine da mit ihrer Entscheidung. Was das Landleben an Platz und Entschleunigung gibt, nimmt es an Komfort und Möglichkeiten in anderen Lebensbereichen. Der Bus, der nur zweimal am Tag fährt, wie in Saskias Dorf, ist nur ein plakatives Beispiel dafür. Auch Hobbys und Jobs sind nicht immer Dorf-kompatibel. Gerade für junge Menschen bleibt das Land daher meistens ein Sehnsuchtsort, den man sich mit selbstgekochter Marmelade und Hashtags wie #cottagecore in die WG-Küche holt.