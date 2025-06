„Ich richte zum ersten Mal mein Zimmer selbst ein“

Mein bestes Erlebnis der vergangenen sechs Wochen: Das Bergkirchweih in Erlangen, da war ich mit Freunden. Und das Pfingstfest in Ingolstadt. Das ist wie ein Mini-Oktoberfest. Ich liebe Maß-Bier trinken, in Zelten auf Bierbänken sitzen und dem Volkslied-Gesang zu lauschen. Es gibt so viele Mini-Oktoberfeste in Deutschland, am liebsten würde ich alle besuchen. Was mir noch fehlt: das Original. Auf dem richtigen Oktoberfest war ich noch nie, weil München zu der Zeit so teuer ist. Jetzt wohne ich so nah dran, dass ich einfach morgens mit dem Regionalzug hin- und abends zurückfahren kann!

Meine neueste Entdeckung: „Secret Places in Deutschland“– das ist ein Buch, das mir meine ehemaligen Kollegen zum Geburtstag geschenkt haben. Darin sind wunderschöne Orte aufgeführt, mit mittelalterlichen Burgen, kleinen Seen und Weinanbaugebieten. Die erkunde ich jetzt nach und nach, schließlich habe ich noch etwas Freizeit, um anzukommen. Als nächstes will ich nach Iphofen, eine Weinstadt in Franken. Vorher mache ich meine Spaziergänge hier in Nürnberg. Ich laufe immer einfach in eine Himmelsrichtung los, ohne festes Ziel. Wenn ich keine Lust mehr habe, schaue ich auf Google Maps nach dem Heimweg. Das habe ich auch in Braunschweig so gemacht, um die Stadt kennenzulernen.