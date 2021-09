Horror-Party: Unschuldig verurteilt

Ich muss zugeben, meine Erinnerung an den Abend ist etwas getrübt. Es ist lange her. Oder vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass der spätere, adrenalin-erfüllte Teil des Abends alles Vorherige in meinem Hippocampus überdeckt hat. So oder so, hier ist, was ich noch weiß: Wir feierten den 17. Geburtstag einer meiner besten Freundinnen aus der Schulzeit. Wir, das waren sechs junge Frauen, keine davon volljährig. Und wir wollten natürlich – wie alle Minderjährigen – da feiern, wo es uns am wenigsten erlaubt ist. In einer Bar, mit möglichst viel Alkohol.