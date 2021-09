Horror-Party: Betrunken im Kofferraum

Spätestens bei der zweiten Kurve wurde mir ziemlich übel

Wir hatten Glück: Ein nüchterner Kumpel meiner Freundinnen kam vorbei und erklärte sich bereit, uns in seinem kleinen, silberfarbenen Viersitzer mitzunehmen. Wir versuchten also, möglichste viele von uns in das Mini-Auto zu quetschen. Die Grenzen der Legalität waren uns längst egal, alles war abenteuerlich und lustig. Ich setzte mich mit einer Freundin kurzentschlossen in den Kofferraum, in der Hand die Wegmische, die Knie unter den Achseln.