Was das Elternsein für Freundschaften bedeutet

Mit Freund:innen, die ebenfalls Kinder haben, hat man den größten „Common Ground“. Dabei müssen die Kinder gar nicht im gleichen Alter sein oder etwas miteinander zu tun haben. Es verbindet einfach, Eltern zu sein. Eine der wenigen Freund:innen, die ich so schon nannte, bevor wir beide Mütter wurden, ist meine beste Freundin. Mit ihr wartete ich in der Schlange vor dem Berliner Club Berghain, nun stehen wir vor dem neu eröffneten Indoor-Spielplatz an. Wenn wir telefonieren, geht es auch um die Kinder, aber nicht nur. Und wenn eine von uns mal tagelang nicht auf Nachrichten antwortet, dann nimmt es ihr die andere nicht übel. Da braucht es keine Erklärung oder Entschuldigung. Man kennt ja den Struggle der anderen, wenn es um Zeit und mentale Kapazität in einigen Phasen der Elternschaft geht.