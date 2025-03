Warum Eltern sich über die Lügen ihrer Kinder freuen könnten

Statt sich zu sorgen, wenn das eigene Kind zu lügen beginnt, sollten Eltern diesen Meilenstein feiern. Das sagt zumindest Kang Lee, der unter anderem zu Kinderlügen forscht. In einem TED-Talk von 2016 hat er einige seiner Erkenntnisse zusammengefasst. Durch mehrere Experimente haben er und sein Team gezeigt, dass lügen zu lernen zum Aufwachsen dazugehört. So würden etwa 30 Prozent der Zweijährigen, 50 Prozent der Dreijährigen lügen und ab vier Jahren lügen fast alle Kinder – wenn sie glauben, sich mit der Lüge einen Vorteil verschaffen zu können. Frühes Lügen ist laut Lee kein Problem – sondern vielmehr ein gutes Zeichen. Zum Beispiel dafür, dass ein Kind eine Situation gut einschätzen kann: Es weiß, dass das Gegenüber nicht weiß, was es selbst weiß.

Die Forschenden haben sogar herausgefunden, dass Kinder ab vier Jahren die Entscheidung zu lügen, davon abhängig machen, ob es Zeug:innen gibt.