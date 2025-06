Wie das Mutterwerden den Körper verändert

Neulich wurde mir bei Instagram das Reel einer jungen Mutter in den Feed gespült. Sie hatte ihren Körper vor der Schwangerschaft gefilmt, währenddessen und danach. Was mir an dem Reel besonders gefällt ist gar nicht vorrangig, dass es eindrücklich die sichtbaren Veränderungen zeigt, die eine Schwangerschaft am Körper hinterlässt (und ich meine nicht Dehnungsstreifen oder hängende Brüste). Das eigentlich Tolle an diesem Reel ist die Ausstrahlung der Frau, die in jedem Teil des Videos glücklich wirkt. Jede Körperphase scheint sie komplett zu akzeptieren, ihren Körper für seine enorme Leistung zu feiern.