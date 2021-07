Lesben, wie findet ihr die Datingshow „Princess Charming“?

Sowieso sagt der erste, oberflächliche Blick: Vielfalt, weil da eben Lipstick-Lesbians wie Butches dabei sind, und alles dazwischen. Der zweite Blick sagt aber etwas anderes, denn Hengameh hat recht: dick, trans, sichtbar behindert oder kanakisch? Nö. Nur eine einzige Person of Color. Irina selbst kommentierte die Kandidat*innen-Auswahl im Gespräch mit L-Mag in der Juli/August Print-Ausgabe: Die Produktion könne nur aus dem schöpfen, was an Bewerbungen vorliege. Und ehrlich gesagt glaube ich bei dieser Produktion sogar, dass es eher an homogenen Bewerbungen lag als an homogener Auswahl. In Sachen Diversität gibt es also noch Steigerungspotential, aber das war trotzdem kein ganz schlechter Start.