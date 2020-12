Trans Menschen, wie erlebt ihr Berichterstattung über euch?

Ich denke, dass da zwei Dinge eine Rolle spielen. Erstens: In den meisten Medienhäusern arbeiten vor allem cis Menschen, also Menschen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Ich persönlich habe noch nie in einer Redaktion mit einem*einer festangestellten Journalist*in zusammengearbeitet, der*die offen trans ist – nicht bei der Lokalzeitung, nicht beim Kunstmagazin, nicht in einer Online-Redaktion, nicht im Print-Ressort einer überregionalen Tageszeitung. Das bedeutet natürlich nicht, dass in diesen Redaktionen nicht vielleicht Menschen arbeiten, die eben nicht offen trans sind, sondern auf ein Coming-out am Arbeitsplatz verzichten. Dennoch werden die meisten Texte aus einer cis Perspektive geschrieben, und das ist ein Problem.