„Ich kann nicht für immer Praktikant bleiben“

Meine neueste Entdeckung:

„Ich gehe einmal in der Woche in den hinduistischen Tempel in Braunschweig. Es gibt da auch so etwas wie Gottesdienst, der dauert nur eine halbe Stunde – die christlichen, in denen ich war, dauerten doppelt so lange. Warum? Wir haben doch viel mehr Götter, über die gesprochen werden muss. Immer geht es nur ein paar Minuten um einen. Außerdem ist es auf Sanskrit, die Sprache ist dichter als Deutsch. Vielleicht liegt es auch an den Mantras, das es so viel schneller bei uns geht: Die sind viel kürzer als die langen Lieder in der Kirche. Am Ende meditiere ich – aber nur zehn Minuten. Danach fühle ich mich immer besser. Ich probiere dann einfach an nichts zu denken, natürlich klappt das nur manchmal. Das passiert allen. Wenn ich mir vornehme: Daran will ich jetzt nicht denken, dann kommt der Gedanke erst recht. Zum Beispiel über meine Zukunft.“