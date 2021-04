„Ich würde gerne einen Song für Justin Bieber schreiben“

Wie schreibst du Songs?

Ich schreibe hauptsächlich alleine am Klavier. Heute sind ja eigentlich immer mindestens fünf Leute im Raum, die mit dem Künstler zusammen Songs schreiben. Das ist auch irgendwo verständlich, denn beim Songwriting musst du so unfassbar viel in so wenig Zeit verpacken. Du hast in einem Lied nur wenig Zeit, um tiefgründig zu sein, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und die Hörer zu überzeugen. Ich zerbreche mir den Kopf über Songtexte, schreibe 15 Versionen, feile Wochen und Monate an den Lyrics und – ich will nicht lügen – das ist manchmal eine echte Quälerei.