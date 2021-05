„Als Kind war mir nur wichtig, dass ich die Melodie mitsingen konnte“

In deinem Track „Stoik und Grandezza“ sampelst du einen deiner Lieblingstracks, „Da Da Da“ von Trio. Was hat dich dazu gebracht, genau diesen Neue-Deutsche-Welle-Hit rauszukramen?

Ein Match made in Heaven, würde ich sagen. Ich wusste, dass ich einen Song über dieses Spiel, dieses Hin-und-Her zwischen zwei Menschen, machen will, also „Du kannst mich mal“ und „Ich liebe dich“. Bei Trio hieß die Zeile, die das auf den Punkt bringt: „Ich lieb dich nicht. Du liebst mich nicht, DaDaDa“. Der Refrain in meinem Song geht ja die ganze Zeit „du mich auch, ich dich auch“. Da dachte ich mir: Moment mal, Trio haben das ja auch schon so gemacht. Dann wollte ich den Song von Trio in meinem Song zitieren – es war also schon eine Art Ehrerweisung.