Horror-Party: Unterdrückter Streit auf der Familienfeier

So auch Leos Opa, kurz vor der Bundestagswahl. Bestimmt 30 Menschen versammeln sich an diesem Tag an einer großen hölzernen Tafel in einem kleinen bayerischen Wirtshaus. Es wird viel umarmt, gelacht und geredet. Nach dem Essen steht mein Freund auf und wechselt ein paar Plätze weiter zu seinen Großeltern. Dafür kommt seine Cousine und setzt sich neben mich. Sie ist Mitte 20 und Kindergärtnerin. Eine super coole Person mit sehr viel Humor – denke ich. Während ein paar Stamperln erzählt sie mir von ihrem Haus, das sie zusammen mit ihrem Partner umbaut – eine alte Scheune. Ein Projekt, das sich wohl ziemlich in die Länge zieht. Schuld sei der Staat, der die Materialien immer teurer werden lässt, sagt sie. Der normale Bürger könne sich das ja gar nicht mehr leisten. „Eine Frechheit! Der Mittelstand stirbt aus!“ Aber eigentlich wolle sie jetzt nicht über Politik reden, sagt sie dann. Das führe doch immer zum Streit. Neugierig geworden, versichere ich ihr, dass wir nicht streiten würden und ich ihr mir ihre Meinung gern anhören würde. Schließlich kenne ich mich ja auch überhaupt nicht mit den Problemen aus, denen man sich als junge Hausbesitzer:in stellen muss.