Wie Eltern auch ein Paar bleiben

Wie also verliert man sich nicht als Paar in Phasen, in denen die Kinder jegliche Freizeit nehmen? Denn die gibt es, immer wieder erleben wir Tage oder Wochen, in denen mein Mann und ich zwar ein gutes Team sind, aber ansonsten quasi aneinander vorbeileben. Das ist ziemlich normal für Paare mit kleinen Kindern, sagte auch die Paartherapeutin des befreundeten Vaters. Sie schlug ihm und seiner Partnerin eine regelmäßige Date-Night vor: Einmal in der Woche abends etwas gemeinsam unternehmen, nur als Paar. Voraussetzung dafür ist eine Kinderbetreuung durch Großeltern oder einen Babysitter.