„Es ist sehr viel Geld da, das aber ungerecht verteilt wird“

Wie kommt denn Spotify auf diese 0,3 Cent pro Stream, die du bekommst?

Das funktioniert bei fast allen Streamingdiensten ähnlich: Alle Einnahmen werden in einen großen Topf geschmissen. Von diesem Geld werden zwei Drittel ausgeschüttet – meistens nicht direkt an die Künstler, sondern an die Labels. Und diese zwei Drittel werden dann anteilig aufgeteilt, also alle Streams werden zusammengenommen und je nachdem bekommst du deinen Anteil. Als Beispiel: Elton John soll in den 70er-Jahren für zwei Prozent der Plattenverkäufe verantwortlich gewesen sein – er hätte also nach diesem System dann zwei Prozent dieses Topfes bekommen.