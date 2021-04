„Ich habe nur noch geheult vor Glück“

„Hier oben in Tromso sind die Infektionszahlen so niedrig, dass man fast ein ganz normales Leben führen kann. Ich fühle mich ein bisschen so, als hätte ich die Pandemie umgangen. Dass ich einfach an einem Wochentag nach meinen Vorlesungen in den Bergen Langlaufen gehen kann, ist für mich pure Freiheit. Und ein bisschen wie Skiurlaub. Zuhause würde ich viel weniger in die Natur gehen, aber hier brauche ich mich nur kurz in den Bus zu setzen und bin direkt im Gebirge. Besser hätte ich es mit meinem Erasmus-Semester nicht erwischen können.“