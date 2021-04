„Man kann sich immer noch weiter aufklären“

In der Schule wird im Rahmen des Biologieunterrichts Sexualkunde unterrichtet. Werden Jugendliche dort nicht genug aufgeklärt?

Definitiv nicht. Das habe ich an zwei Dingen erkannt: Das eine war ein Blick in die Bildungspläne der Länder. Dort kommt das Stichwort „Sex“ oft nur im Kontext der Fortpflanzung vor. Themen der Sexualität sind aber auch für die freiheitliche Selbstbestimmung und für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig. Das andere war mein eigener Lehrplan im Studium. Der soll mich auf meine Lehrtätigkeit in Schulen, also den Umgang mit jungen Menschen vorbereiten, sieht aber keine gesonderte Auseinandersetzung mit Sexualität vor. Er vermittelt mir also nicht die Kompetenzen, dieses Thema als Lehrer behutsam und für alle verträglich anzusprechen. Es gibt viele Themenbereiche, die von Schule und Gesellschaft noch nicht genügend beleuchtet werden.