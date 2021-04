„Manche Leute sind eher Bauchentscheider, manche Kopfentscheider“

Wie komme ich denn überhaupt zu einer Entscheidung?

Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Entscheidungen. Grundsätzlich ist es aber so, dass im ersten Schritt einer Entscheidung geschaut wird: Was sind eigentlich die Optionen, zwischen denen ich mich entscheiden kann? Sobald man das Set an Handlungsalternativen überschaut, beginnt man in einem zweiten Schritt, sie zu bewerten: Was sind die möglichen Konsequenzen der Optionen? Wie gut finde ich die Optionen gemessen an diesen Konsequenzen? Schließlich kommt man in den dritten Schritt, zur Auswahl. Idealerweise wählt man dann die Option, die im zweiten Schritt am besten bewertet wurde.