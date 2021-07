„Den ersten Liebeskummer vergisst du nicht“

Bereitest du dich eigentlich auch mit Musik auf Filmdrehs vor? Also machst du dir etwa Gedanken, welche Musik deine Rolle hört?

Das mache ich schon – gerade für den letzten Film, den ich gedreht habe, „One for the Road“. Da habe ich mich intensiv darauf vorbereitet und „Blackbird“ von den Beatles gehört. Das schießt mich so sehr in einen Moment rein. Musik ist da das direkteste Medium. Es gibt auch Regisseure, die am Set Musik spielen lassen, um in die Situation besser reinzukommen. Und ganz viele Leute schreiben sogar die Drehbücher auf Musik, also erst ist Musik da und dann wird der Film drum herum gebaut. Musik ist überall und prägt dich immer irgendwo, in jeglicher Hinsicht. Du musst nur einen Ton hören und agierst und reagierst dann schon. Ich bin jemand, der sensibel für jegliche Geräusche ist – fast schon manchmal too much. Es gibt einen Film, der heißt „Picco“ und da haben wir komplett ohne Musik gearbeitet. Da merkst du, wie beklemmend Stille ist. Das macht etwas mit dir. Eigentlich wirst du nämlich von Musik getrieben, sie macht alles lebendiger.