Was ich in vier Jahren als Mutter gelernt habe

Kinder stellen alles auf den Kopf und wieder neu zusammen. Schlaf, Freizeit, Selbstbestimmung: Was vorher selbstverständlich war, wird plötzlich zum Luxus. Wer Kinder hat, fragt sich zwangsläufig irgendwann: Wer bin ich jetzt? Was ist mir wichtig? Was lasse ich los? Denn so sehr man sich vornimmt, „alles wie bisher“ weiterzuführen: Vieles, an dem man unbedingt festhalten wollte – Sportroutinen, Freundschaften, Hobbys – wird man zumindest für einige Zeit aus den Augen verlieren. Dabei fühlt sich das aber weniger fremdbestimmt an, als ich erwartet hatte. Einige Sachen, feiern zu gehen oder auch meinen Teamsport, habe ich vielmehr freiwillig reduziert, weil ich sie nicht mehr als so wichtig empfunden habe. Die Prioritäten verschieben sich schlicht.