„Dieser Ort bleibt für immer meine Heimat“

„Ich mag Schlösser und Burgen sehr und das liegt mit ziemlicher Sicherheit an der ‚Perle der Schwäbischen Alb‘. So wird das mit Abstand berühmteste Gebäude der Gemeinde genannt, in der ich aufgewachsen bin. Das Schloss Lichtenstein. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich dieses Schloss schon besichtigt habe. Ich kenne alles. Die Trinkstube mit dem Glas, das größer als ein Mensch ist, den Rittersaal mit den Wandmalereien und das Königszimmer, in dem ein Spiegel mit Einschussloch steht, dessen Ursprung nie ganz geklärt wurde. Ein Zimmer wurde so gebaut, dass der Fels, auf dem das Schloss steht, einfach durch den Boden und mitten in den Raum ragt. Vom Schlosshof kann man alle umliegenden Dörfer sehen und bei gutem Wetter, mit viel Phantasie, sogar den Stuttgarter Fernsehturm. In der kleinen Kapelle auf dem Hof wird öfter mal geheiratet, im Kiosk am Eingang gibt es Eis am Stiel und kitschige Souvenirs.