Wir sollten Zyklus-Mythen bekämpfen

„[Sie] verdirbt die Ernten (...), verödet die Gärten, richtet die Saaten zugrunde, bringt die Früchte zum Abfallen und tötet die Bienen; berührt sie den Wein, wird Essig daraus; die Milch verdirbt und gerinnt.“ Dieses Zitat beschreibt nicht etwa eine Hexe aus Grimms Märchen, sondern: eine menstruierende Frau. Es stammt aus den Schilderungen der „Frau mit Blutfluss“, wie sie Plinius der Ältere in seiner „Naturgeschichte“ im ersten Jahrhundert nach Christus bezeichnete. Mit seinen wilden Zyklusfantasien war Plinius nicht allein. Ähnlich krude Theorien finden sich bei Aristoteles (die Frau sei kälter als der Mann und daher im Gegensatz zu ihm nicht in der Lage, ihr Blut zu Sperma zu kochen), Paracelsus („Es gibt kein Gift in der Welt, das schädlicher ist als das menstruum“) oder in Veröffentlichungen des Arztes Béla Schick, der im Schweiß menstruierender Frauen das Gift „Menotoxin“ entdeckt zu haben glaubte. Darauf gebracht hatte ihn, dass die Blumen in seinem Haus während der Periode seiner Haushälterin angeblich schneller verwelkten.