„Menschenrechte sind denen scheißegal“

Bihać in Bosnien hat etwa 60 000 Einwohner und liegt an der Grenze zu Kroatien. Der Ort liegt auf dem Weg, der 2015 als „Balkanroute“ bekannt wurde. Wenn Geflüchtete von den griechischen Inseln wegkommen, dann landen sie oft hier. 25 Kilometer entfernt von Bihać befand sich bis Dezember das Camp Lipa. Dort hatten etwa 1000 Menschen Platz. Ohne befestigte Straßen, ohne Strom und ohne fließendes Wasser. Die bosnische Regierung weigerte sich, das Lager winterfest zu machen. Deshalb sollte Lipa kurz vor Weihnachten geräumt werden. Am 23. Dezember zündeten Unbekannte die Zelte an. Die rund 1300 Menschen aus Lipa leben seitdem in den Wäldern an der kroatischen Grenze.