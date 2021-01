Der Traum vom Dorfleben ist egoistisch

Zunächst einmal kostet ein Leben auf dem Land meist mehr Fläche und damit natürlichen Lebensraum als in der Stadt. Natürlich gibt es diejenigen, die das alte Häuschen von Opa geerbt haben und es wieder in Schuss bringen wollen. Es gibt auch den Freundeskreis, der in den alten Bauernhof nach Ost-Brandenburg zieht, um darin eine Kommune zu gründen. Aber das sind wohl eher Ausnahmen: Trotz des vielen Leerstands wird in der Provinz viel mehr gebaut, als nötig wäre, wie eine Studie des Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erst 2019 festgestellt hat. Das ist gleich ein mehrfaches Problem: Die Dorfkerne, in denen bereits reichlich Häuser stehen, veröden weiter. Und das neue Einfamilienhaus hinter der Kuhweide nimmt der Natur Platz weg. Wer neu baut, der sorgt dafür, dass Flächen versiegelt werden, was ohnehin schon in rasantem Tempo geschieht.