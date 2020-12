„Das Stadtleben gab mir den Mut, zu meinen Überzeugungen zu stehen”

Fast 20 Jahre lang wohnte ich in einem 600 Einwohner Dorf. Die Art von Dorf, in dem es keinen einzigen Supermarkt gibt und ein fremdes Auto in der Straße für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Vor drei Jahren habe ich das hinter mir gelassen und bin zum Studieren in die Stadt gezogen. Seitdem komme ich regelmäßig zurück. Ich besuche gerne meine Freund*innen auf dem Land, aber oft fällt mir dann wieder auf, wie unterschiedlich unsere Ansichten sind. Und wie schwer es mir fällt, das zu verbergen. Es mag Heimat-Besuchende geben, die ihre Überzeugungen zu Hause denen ihres Umfeldes anpassen. Für mich ist das vergleichbar mit den Kuhfladen auf der Wiese nebenan: Das stinkt bis zum Himmel. Überzeugungen kann man nicht an- oder ablegen. Für mich funktioniert das nicht. Es fühlt sich falsch an. Zu echten Überzeugungen steht man auch während des Heimatbesuchs – und nimmt dafür die Konsequenzen in Kauf.