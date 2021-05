„Je jünger der Mensch, desto schädlicher sind Bildschirme für die Augen“

Was bringen Brillen mit Blaulichtfilter und der Nachtmodus auf dem Smartphone?

Blaulicht beeinträchtigt den Tag-Nacht-Rhythmus, weil es auch im Sonnenlicht zu finden ist. Es signalisiert uns, dass Tag ist. Wenn man also bis spät in die Nacht noch am Bildschirm arbeitet oder am Handy ist, kann es sein, dass man unter Schlafstörungen leidet oder schlechter zur Ruhe kommt. Blaulicht ist insgesamt ein sehr kurzwelliges Licht und dadurch auch sehr energiereich. Das kann auch zur Makuladegeneration beitragen. Das Zeitalter des Bildschirms dauert allerdings noch nicht so lange an, dass es ausreichende Langzeitstudien über die möglichen Gefahren gibt. Was man aber definitiv weiß, ist, dass Brillen mit Blaulichtfilter nicht dabei helfen, die Netzhaut zu schützen, weil sie trotz Filter noch sehr durchlässig für Blaulicht sind.