„Ein bisschen Abwechslung wäre doch mal nett“

Warum schreiben sie?

Weil Opa Geburtstag hat und das ja zumindest digital und mit einem Geschenk gefeiert werden muss. Lange bleibt der Chat allerdings nicht beim Thema – denn Romy ist nicht ganz einverstanden damit, wen Max zum Fest einladen will. So wird im Laufe des Gesprächs klar, was die einzelnen Familienmitglieder vom Konzept „freie Liebe“ halten.