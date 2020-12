Tina lebt in einem Dorf, das für Kohle abgebaggert werden soll

Heimat kann eine Gemeinschaft sein. Der Karnevals- und der Schützenverein, die Nachbar*innen, egal wo. Oder sie kann ein Ort sein. Ein Backsteinhaus, ein Wäldchen, die Dorfstraße. Oft lassen sich beide Heimatbegriffe miteinander vereinbaren, kann man beides wollen und haben. Aber in dem Konflikt um die Dörfer am Tagebau scheint man sich entscheiden zu müssen, was einem wichtiger ist, die Menschen oder der Ort. Im Wintergarten hat Tina nur ganz kurz von ihrer besten Freundin erzählt, mit der sie früher im Pferdestall gespielt hat. Sie lebt heute in der neuen Siedlung. „Sie kommt oft her, das zeigt mir, dass sie das Dorf vermisst. Und sie unterstützt auch, was ich mache, aber äußert sich nicht richtig dazu.“ Mehr möchte sie darüber nicht sagen, sie will nicht im Namen ihrer Freundin sprechen. Nur so viel: „Es ist ein bisschen komplizierter. Aber ich denke schon, dass wir das zusammen hinkriegen.“