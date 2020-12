Wie geht Klimaaktivismus auf dem Land?

Nach weiteren Unterschieden des Aktivismus in der Groß- und in der Kleinstadt gefragt, nennt Jon natürlich den offensichtlichsten: „Zur Demo in der Großstadt kommen halt 4000 oder 40 000 Leute, nicht 400, wie bei uns.“ Aber dann fällt ihm noch etwas anderes ein: „Wenn wir hier über klimafreundliche Landwirtschaft reden, dann denke ich auch an meine Eltern, die auf einem Bauernhof aufgewachsen sind, und an all die Leute, die ich hier kenne, die in der Landwirtschaft arbeiten. Denen kann ich nicht mir irgendwelchen idealistischen Forderungen kommen. Hier muss man pragmatisch an die Sache rangehen.“ Gegenwind bekämen sie für ihr Engagement zwar nicht, sagt Jon. Aber mit der „Systemwandel- statt Klimawandel“-Parole, die man auf einer großen Demo auf einem Plakat präsentieren oder an die Bundesregierung oder die EU richte kann, kommt man auf der lokale Ebene nunmal nicht weit. Da geht es dann eher um die Energieversorgung oder eben die Landwirtschaft vor Ort und wie man sie Schritt für Schritt verändern und nachhaltiger machen kann.